El TSJC rebaixa de 4 anys a 1,5 una condemna per desordres després de la sentència de l'1-O

Estima el recurs de la defensa i l'absol del delicte d'atemptat



BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebaixat de quatre anys a un i mig la condemna que l'Audiència de Barcelona va imposar a un jove per desordres després de la sentència de l'1-O.

Ho ha fet en estimar un recurs de la defensa, i la sentència consultada per Europa Press aquest dilluns l'absol del delicte d'atemptat pel qual va ser condemnat, però manté la condemna per desordres.

La sentència del TSJC dona per bons els fets provats de la sentència de l'Audiència de Barcelona, però difereix del primer tribunal a l'hora de determinar quins delictes impliquen aquests fets.

El 15 d'octubre del 2019, l'endemà de publicar-se la sentència de l'1-O, el jove va participar en una manifestació al passeig de Gràcia i, juntament amb un grup d'unes 100 persones, "proveït d'un passamuntanyes amb el qual intentava evitar ser reconegut i que efectivament en dificultava la identificació, va llançar pedres i ampolles contra els agents".

NO CONCRETA A QUINS AGENTS VA IMPACTAR

La sentència detalla que les pedres i ampolles van impactar en els agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra que van intervenir en la manifestació, a més d'una furgoneta policial.

No obstant això, el TSJC exposa que en la sentència de l'Audiència "no s'individualitzen els agents que van resultar atacats, agredits o afectats pels llançaments que va fer l'acusat", la qual cosa és necessari per atribuir el delicte.

El jove també "va col·laborar en l'aixecament d'una barricada" movent contenidors i papereres arrencades de la via pública i va revifar un foc que persones no identificades, integrades en el mateix grup, havien encès prèviament enmig del carrer, llançant objectes a la foguera".

La Fiscalia també va recórrer contra la primera sentència, però en sentit oposat a la defensa, i el tribunal ha desestimat el seu recurs.