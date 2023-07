El TSJC qualifica d'"inconstitucional" la norma catalana sobre llengües en confirmar el 25% a 3 aules

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha qualificat d'"inconstitucional" la nova normativa del Govern sobre ús de llengües oficials en l'ensenyament en tres sentències amb les quals confirma l'aplicació del 25% de castellà a tres escoles catalanes.

Les tres sentències, consultes per Europa Press aquest dimarts i de les quals el tribunal ja va avançar la decisió la setmana passada, ordenen impartir una assignatura troncal en castellà en estimar parcialment el recurs dels familiars d'uns alumnes sobre la proporció de castellà en el grup del centre on estudien els seus fills.

En les tres, el TSJC té en compte la nova normativa que el Govern va aprovar el 2022 sobre l'ús de llengües oficials en l'ensenyament, i de la qual el mateix tribunal va plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat al TC --pendent de resoldre-- després de constatar la "impossibilitat legal" d'aplicar la sentència del 25% amb aquesta nova sentència.

Els magistrats reconeixen, en els tres casos, el dret dels familiars "a que el seu fill rebi, a l'escola i el curs en el qual segueix els estudis, un ensenyament efectiu i equilibrat en llengua castellana".

El tribunal detalla que aquest ensenyament haurà de comprendre "part de l'assignatura o matèria corresponent a l'aprenentatge d'aquesta llengua, en almenys una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular que, per la seva importància en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva, pugui ser considerada com a principal".