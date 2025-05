El TSJC ordena a una escola del Garraf (Barcelona) impartir les assignatures "principals" en castellà

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a un centre escolar de la comarca del Garraf (Barcelona) impartir en castellà les assignatures "principals", més enllà de la corresponent a l'aprenentatge de la llengua castellana.

El tribunal, en una interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press, ha admès les cautelars sol·licitades per un pare, el qual demana que, mentre els seus 2 fills estiguin escolaritzats en el sistema educatiu català rebin en castellà, a més de l'assignatura de llengua castellana, una o unes matèries que per la seva importància i càrrega lectiva "puguin ser considerades principals".

La interlocutòria sol·licita a la direcció que en el termini d'un mes s'imparteixin aquestes assignatures en castellà a tots dos grups, i que el centre preservi la identitat i la intimitat tant dels demandants com dels seus fills.

El pare va acudir a un jutjat del contenciós i va al·legar que l'educació dels seus dos fills s'estava desenvolupant en un model d'immersió "exclusivament en català" i sense que hi hagués una presència mínima garantida del castellà com a llengua vehicular.

La Generalitat ha al·legat que en l'educació infantil no hi ha matèries ni assignatures, sinó que l'educació gira al voltant de competències i eixos, i que no es distingeix entre "àrees principals i no principals".

L'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) ha assegurat en una anotació a X recollida per Europa Press que és la "primera resolució d'aquest tipus" que haurà d'aplicar el govern del PSC.