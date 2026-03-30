El TSJC ordena aplicar la sentència que anul·lava part del decret del català a les escoles

Donarà suport jurídic a professors als quals s'ha obert un expedient per impartir classes en castellà
BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat executar provisionalment la sentència que va anul·lar parcialment el Decret 91/2024, regulador del règim lingüístic del sistema educatiu català, segons la resolució consultada per Europa Press.
La decisió del tribunal, que ha estimat parcialment el recurs de l'Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), implica que, mentre el Tribunal Suprem resol els recursos de cassació presentats, els preceptes anul·lats total o parcialment del decret queden sense aplicació.
El TSJC va anul·lar al setembre de l'any passat total o parcialment més d'una desena d'articles d'aquest decret, aprovat pel Govern al maig de 2024 per donar seguretat jurídica a les escoles en els seus projectes lingüístics i blindar el català com a llengua normalment utilitzada com a vehicular, en considerar que contravenia els articles 3, 14 i 27 de la Constitució.
Els articles que van ser declarats nuls de ple dret van ser els 2c, 2d i 2i relatius a finalitats, els 4.1, 4.2, 4.3 i 4.5 sobre l'ús de les llengües, l'article 6 excepte l'apartat relatiu a retolació, el 7.2 de llengua castellana, el 9.3b de llengües estrangeres i els 10.1 i 10.2 d'acolliment i atenció lingüística de l'alumnat nouvingut.
També es va anul·lar el 8a relatiu a finalitats del projecte lingüístic, els 19.1i, 19.1f, 19.2a, 19.2b i 19.2d de continguts del projecte lingüístic i el 24.2a, 24.2b i 24.2f de mecanismes i indicadors per al seguiment del projecte lingüístic, el 33 sobre centres educatius i el 34.1 de centres privats sostinguts amb fons privats.
L'execució provisional afecta als projectes lingüístics dels centres i l'AEB ha instat al Departament d'Educació a complir de forma immediata l'execució provisional de la sentència, segons ha informat l'entitat en un comunicat.
L'AEB
L'AEB ha sol·licitat en diversos centres educatius la revisió dels projectes lingüístics i recorda que, després de l'execució de la sentència, no es pot sancionar ni a professors ni a alumnes per utilitzar el castellà en l'àmbit educatiu: "Qualsevol intent de fer-ho mancaria de base legal, en basar-se en normes que han estat anul·lades pel tribunal".
A més, anuncia que està donant suport jurídic a professors als quals s'ha obert un expedient i que han estat sancionats per impartir les seves classes i facilitar materials en castellà als seus alumnes.