El TSJC ordena que una alumna de Canet (Barcelona) rebi una assignatura troncal en castellà

La decisió és recurrible i es recolza en arguments del TC



BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat que una alumna de Canet de Mar (Barcelona) Turó del Drac haurà de rebre en castellà, a més de l'assignatura de llengua, "una o unes àrees de coneixement, competències clau, matèries o assignatures addicionals que, per la seva importància en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva, puguin ser considerades com a principals".

Ho ha fet en estimar en part el recurs de la família d'un alumne contra la decisió de la Conselleria d'Educació de rebutjar la seva petició de modificar el règim lingüístic educatiu, segons consta en la sentència consultada per Europa Press.

La decisió del tribunal reconeix "com a situació jurídica individualitzada, el dret de l'actor a que, mentre la filla estigui escolaritzada en el sistema educatiu català, rebi de manera efectiva en castellà, a part de l'àrea de coneixement" una assignatura troncal en castellà.

La demanda que va originar el procediment reclamava que la menor rebés almenys un 25% d'hores lectives en castellà i volia anul·lar el projecte lingüístic de l'escola per un altre amb "una presència equilibrada de la vehicularitat en l'ensenyament de les dues llengües oficials", a la qual cosa la Generalitat es va oposar.

En l'argumentació de la decisió, el TSJC es remet al que ja va exposar en la sentència del 16 desembre del 2020, amb la qual va ordenar impartir almenys un 25% d'ensenyament en castellà dins el sistema educatiu català, una decisió que va basar en la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) i va valorar que "en conjunt, l'ús vehicular de la llengua castellana en el sistema d'ensenyament a Catalunya és residual".

POT "PERJUDICAR" ALUMNES NO CATALANS

Ara, amb l'escola de Canet de Mar, el TSJC valora que l'ús de les llengües que s'ha fet fins ara "no compleix el patró establert en la reiterada doctrina constitucional, i la presència de la llengua castellana és residual".

"Si bé l'objectiu establert en la normativa catalana d'educació és el domini de les dues llengües en acabar els estudis, no es pot prescindir del fet que existeixen situacions de mobilitat, és a dir, d'alumnes que només estan transitòriament en el sistema educatiu català, per la qual cosa no es poden crear etapes educatives d'immersió que puguin perjudicar aquests alumnes i aquestes alumnes", afegeix el tribunal.

"VIABILITAT" DE LA IMMERSIÓ

Els jutges valoren que el sistema d'immersió lingüística "podria tenir viabilitat en un ensenyament gratuït binari o d'opció lingüística, però presenta uns límits en un model únic integral d'ensenyament gratuït per a tots els alumnes, com és el sistema educatiu de Catalunya, en què s'ha de respectar la cooficialitat de les llengües i el dret dels alumnes i les alumnes a rebre un mínim d'ensenyament en castellà".

Després de la sentència del 2020 amb la qual el TSJC va ordenar impartir un 25% de castellà, el Govern va aprovar una normativa sobre llengües en l'ensenyament que fixava la "inaplicació" de percentatges en aquesta matèria.

Aquesta normativa està pendent que el Tribunal Constitucional (TC), on la va elevar el TSJC, resolgui sobre la seva constitucionalitat, i mentrestant la sentència d'aquest dijous no fa cap esment a percentatges.