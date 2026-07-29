El TSJC obliga una escola del Maresme a impartir més matèries en castellà

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment el recurs d'un pare i obliga un centre de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) a impartir, a part de l'assignatura de Castellà, almenys una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular que s'hagi de considerar troncal o anàloga en aquesta llengua.
La sentència, consultada per Europa Press, estima parcialment el recurs contenciós-administratiu interposat contra la resolució desestimatòria per silenci administratiu de la petició formulada per la família davant la Conselleria d'Educació sobre la modificació del règim lingüístic aplicable a la filla del recurrent i contra el projecte lingüístic del centre educatiu.
El tribunal ha declarat, com a situació jurídica individualitzada, el dret del recurrent a que la seva filla rebi, a l'escola mentre estigui escolaritzada en el sistema educatiu no universitari català, un "ensenyament efectiu i equilibrat en castellà", que comprengui, almenys, a part de l'assignatura o matèria corresponent a l'aprenentatge d'aquesta llengua, una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística.
El TSJC fa referència a la recent decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) del mes de juny, que avalava el 25% de castellà a les escoles catalanes, per estimar en part el recurs per anul·lar la resolució desestimatòria per silenci administratiu de la Generalitat.