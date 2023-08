El TSJC obliga una escola de Girona a impartir una matèria addicional en castellà

La Generalitat recorrerà la sentència



GIRONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat la mesura cautelar sol·licitada per una família i obliga una escola de Girona a impartir en un aula "una o unes matèries o assignatures" en castellà, a més de la d'aprenentatge de la llengua.

En una acta del 19 de juliol consultat per Europa Press, assenyala que mentre l'alumne "estigui escolaritzat en el sistema educatiu català, rebi de forma efectiva en castellà, a part de l'assignatura o matèria corresponent a l'aprenentatge d'aquesta llengua, una o unes matèries o assignatures o matèries addicionals que, per la seva importància en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva, puguin ser considerades com a principals".

El tribunal també ha requerit a la direcció del centre, mitjançant la notificació d'aquesta resolució, perquè "adopti les disposicions pedagògiques oportunes amb vista a l'efectiva execució de l'acordat, donant compte detallada al tribunal abans del 5 de setembre".

En la sentència, el TSJC ha titllat d'"inconstitucional" la nova normativa del Govern sobre ús de llengües oficials en l'ensenyament, i ha assenyalat que veu procedent la mesura cautelar sol·licitada d'impartir en castellà una matèria o assignatura no lingüística.

Fonts de la Conselleria d'Educació de la Generalitat han assenyalat a Europa Press que presentaran recurs contra aquesta acta del TSJC.

L'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) ha celebrat en un tuit recollit per Europa Press la fallada del TSJC, i ha recordat que la petició dels pares "es va realitzar amb la nova legislació que impedeix percentatges" de llengües.

ALTRES SENTÈNCIES

Aquest nou acte del TSJC se suma al que fa dues setmanes va confirmar el 25% de castellà en una aula de tres escoles catalanes més amb una matèria troncal en castellà, a més de la pròpia lingüística.

En aquell moment, la consellera d'Educació, Anna Simó, va criticar que el TSJC s'estigués "excedint en les seves funcions, suplantant funcions del legislatiu" amb les sentències sobre el castellà.