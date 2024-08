El TSJC nega que un jutge hagi citat a declarar a Turull o hagi ordenat la seva detenció

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha assegurat que cap jutge no ha ordenat la detenció ni la presa de declaració del secretari general de Junts, Jordi Turull, malgrat el que havien assegurat prèviament fonts de la Conselleria d'Interior.

"El jutjat de guàrdia d'incidències de Barcelona no té oberta cap diligència, no ha ordenat cap detenció ni cap citació per prendre declaració de cap persona amb relació a la situació generada per la presència i posterior absència de Carles Puigdemont avui a Barcelona", assegura aquest dijous en un comunicat.

Quant als Mossos d'Esquadra, han dit en un missatge de X que "en relació amb les informacions aparegudes sobre Jordi Turull, Mossos no ha emès cap ordre de detenció. La CGINF --Comissaria General d'Informació-- instrueix les possibles responsabilitats penals de les persones relacionades amb la fugida de Carles Puigdemont".