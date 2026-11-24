BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit mantenir les qüestions prejudicials plantejades davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i ha rebutjat aplicar ara com ara la llei d'amnistia a l'exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat Josep Maria Jové i a l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó.
Considera que persisteixen dubtes interpretatius sobre la compatibilitat de la norma amb el dret comunitari i els delictes de malversació i desobediència que se'ls imputen i desestima els recursos presentats per les defenses, que sol·licitaven l'aplicació immediata de l'amnistia després de l'entrada en vigor de la mesura de gràcia, informa el TSJC en un comunicat aquest dimarts.
El tribunal argumenta que la correcta tramitació del procediment exigeix aclarir primer les incògnites plantejades davant la justícia europea per garantir la seguretat jurídica i el respecte als estàndards de la Unió.
D'aquesta manera, el procediment judicial contra Jové i Salvadó continuarà en espera que el TJUE es pronunciï sobre les qüestions prejudicials trameses.
Aquest fet ajorna qualsevol decisió definitiva sobre l'arxivament de la causa o l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia als encausats en el marc del procés.