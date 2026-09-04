El TSJC denega l'amnistia a Salvadó i Jové i manté les qüestions prejudicials al TJUE

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat les peticions d'amnistia de l'exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat, Josep Maria Jové, i de l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, i manté les qüestions prejudicials que va elevar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), segons la resolució consultada per Europa Press.
El TSJC va elevar una qüestió prejudicial perquè el TJUE examinés l'adequació de l'aplicació de la llei d'amnistia al delicte de malversació de fons públics pel qual tots dos estan acusats.
Al juliol, el TJUE va emetre dues sentències: una que responia a les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes sobre la responsabilitat comptable de l'expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, i d'altres persones en l'ús de fons públics per finançar el procés i, la segona, a l'Audiència Nacional sobre el delicte de terrorisme pel qual va investigar els Comitès de Defensa de la República (CDR).
La justícia europea va concloure que el dret de la UE no s'oposa al fet que la llei d'amnistia perdoni la responsabilitat comptable per accions executades "en el context d'activitats polítiques dirigides a assolir la independència d'una part del territori nacional d'un estat membre i referent a fons que no provenen de la UE, ni hi estan destinats".
DIFERENT "NATURALESA"
Ara, el TSJC argumenta en la seva resolució, avançada per 'Vilaweb', que "la naturalesa dels procediments des dels quals els tribunals nacionals van plantejar les qüestions prejudicials ja resoltes pel TJUE difereix radicalment" del procediment que afecta Salvadó i Jové.
Per aquest motiu, entén que les sentències emeses al juliol pel TJUE "no arriben a respondre" totes les reserves plantejades per la sala del TJUE, per la qual cosa acorda mantenir en els mateixos termes les qüestions prejudicials formulades.