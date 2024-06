El TSJC demana l'opinió a acusacions i defenses sobre si amnistiar Mas, Torra, Garriga, Jové i Salvadó

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat que es posicionin les acusacions i les defenses de les causes que es poden revisar per l'amnistia, com la condemna a l'expresident del Govern Artur Mas pel 9N, la condemna per desobediència a l'expresident Quim Torra i la causa pendent de judici a la consellera de Cultura en funcions, Natàlia Garriga; la de l'exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat Josep Maria Jové, i la de l'exsecretari d'Hisenda i president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

El TSJC ha informat aquest dimarts que també ho ha demanat als implicats en la causa que afecta l'exdelegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, que va ser inhabilitat un any per desobediència durant l'1-O, i l'exregidor de Lleida Pau Juvillà, que va ser inhabilitat sis mesos per desobediència en no retirar uns llaços grocs i una estelada de la finestra del despatx del seu grup municipal a l'Ajuntament.

En la causa pel 9N, a més de Mas van ser condemnades l'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau, i com en la resta de casos el tribunal dona 10 dies a les parts de la causa perquè presentin les seves al·legacions sobre una possible revisió de la causa per la llei d'amnistia publicada aquest mateix dimarts.