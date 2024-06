El TSJC deliberarà el dimarts 25 sobre l'amnistia de Buch i l'escorta de Puigdemont

Les defenses i la Fiscalia tenen cinc dies per presentar els seus arguments



BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) deliberarà el dimarts 25 de juny sobre l'aplicació de la llei d'amnistia en la causa en la qual l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, va ser condemnat a quatre anys i mig de presó per designar el mosso d'Esquadra Lluís Escolà (condemnat a quatre anys) com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a l'estranger.

En una providència consultada per Europa Press aquest dijous, la sala d'apel·lacions ha donat cinc dies als implicats en la causa, que està pendent de recurs, perquè es posicionin sobre l'aplicació de la nova llei en aquest cas.

Un cop el tribunal sàpiga la posició de les defenses i de la Fiscalia, deliberarà i votarà si aplica l'amnistia a Buch i Escolà, que en la sentència de l'Audiència de Barcelona del setembre del 2023 també van ser condemnats a 20 anys i 10 anys d'inhabilitació, respectivament, per delictes de prevaricació (només Buch) i malversació (tots dos).

Respecte a aquest últim delicte, els quatre fiscals del Tribunal Suprem (TS) s'han mostrat en contra d'amnistiar-lo perquè creuen que els jutjats per l'1-O van tenir ànim de lucre i que la seva actuació va afectar els interessos financers de la Unió Europea, mentre que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, preveu de cara a dimarts una Junta de Fiscals per fixar criteri sobre l'aplicació de la nova llei.

Aquest mateix dijous la sala d'apel·lacions del TSJC ha dictat set providències més en les quals demana que es posicionin sobre l'aplicació de l'amnistia a totes les parts implicades en aquestes causes pendents de recurs.

En tots els casos, el tribunal dona cinc dies a les acusacions i a les defenses perquè plantegin els seus arguments sobre com afecta la nova llei a la causa, i les deliberarà i votarà el dimarts 25 de juny entre les 12.50 i les 14 hores (la de Buch i Escolà serà l'última).

MÉS CAUSES AL TSJC

La sala civil i penal del TSJC ja va activar el procediment que preveu la llei d'amnistia per a les causes que el competeixen des del mateix dia en què va entrar en vigor, dimarts, com la condemna a l'expresident del Govern Artur Mas pel 9N juntament amb l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconellera Irene Rigau, i la condemna per desobediència a l'expresident Quim Torra.

També va preguntar a les parts de la causa pendent de judici sobre la consellera de Cultura en funcions, Natàlia Garriga; l'exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat Josep Maria Jové, i l'exsecretari d'Hisenda i president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

El mateix dimarts, va preguntar als implicats en la causa que afecta l'exdelegat del Govern a Lleida Bernat Solé, que va ser inhabilitat un any per desobediència en l'1-O, i l'exregidor de Lleida Pau Juvillà, inhabilitat sis mesos per desobediència en no retirar uns llaços grocs i una estelada de la finestra del despatx del seu grup municipal a l'Ajuntament.