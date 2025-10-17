El TSJC declara nul·la la resolució que impedia la sortida de 44 peces de Sixena del Museu de Lleida

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs interposat per l'Ajuntament de Sixena (Osca) i ha declarat nul·la la resolució que impedia la disgregació de la col·lecció del Museu de Lleida, a més de la sortida de 44 béns procedents del monestir de Sixena.
En la sentència consultada per Europa Press, la sala contenciosa administrativa del TSJC tomba la resolució adoptada per l'aleshores conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, "que resol no autoritzar la disgregació de la col·lecció del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, catalogada per resolució del Conseller de Cultura del 20 de maig de 1999".
La sentència recorda que el 1923 es va declarar el Reial Monestir de Santa Maria de Sixena monument nacional i que les peces objecte d'aquest recurs formaven part del bé d'interès cultural conforme a la Llei 16/1985 de 25 de juny del patrimoni històric espanyol.
Cal recordar que les 44 obres d'art del Museu de Lleida a les quals fa referència aquesta sentència van ser retornades per ordre judicial al monestir de Sixena, l'11 de desembre del 2017, en un operatiu en què van intervenir agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra.
Contra la sentència es pot presentar un recurs de cassació davant el TSJC en el termini de 30 dies.