El TSJC corregeix l'AB i amnistia 4 manifestants de la 'holi' contra Jusapol

Entén que està vinculada "directament" amb els fets recollits en la llei d'amnistia
La sala d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha corregit l'Audiència de Barcelona (AB) i ha aplicat l'amnistia a 4 acusats que van participar en la manifestació 'holi' de l'esquerra independentista contra Jusapol el 2018, dels quals 3 defensats per Alerta Solidària i un per un advocat particular, segons la sentència a la qual ha tingut accés Europa Press.
Els acusats van recórrer contra la interlocutòria de l'Audiència, que rebutjava l'amnistia, i van al·legar que la convocatòria de Jusapol no només era per demanar una equiparació salarial, sinó també "per a l'homenatge dels policies que van actuar en la repressió del referèndum de l'1 d'octubre" del 2017, i que ells protestaven contra l'exaltació de la repressió policial contra el referèndum d'independència.
També van argumentar que la data seleccionada per Jusapol "no era fruit de la casualitat", ja que feia un any del referèndum, la qual cosa va ser considerat com una provocació per part de l'independentisme.
LA DATA
El tribunal ha conclòs que "no hi ha cap dubte que la manifestació de Jusapol no està desvinculada del referèndum de l'1 d'octubre del 2017" i que la convocatòria no només era per a una reivindicació salarial, sinó també com un homenatge als agents que havien intervingut en el dispositiu policial constituït per impedir la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.
A més a més, per la data seleccionada, sembla que aquesta segona finalitat prevalia sobre la primera, en paraules textuals del tribunal: "La lògica més elemental i el sentit comú ens porten a considerar que si només hagués estat una manifestació amb reivindicacions salarials i en una altra data, no s'hauria organitzat una contramanifestació de grups independentistes".
Subratlla que els acusats no es van enfrontar amb els agents policials que controlaven la manifestació, sinó contra els qui homenatjaven els agents que van intervenir en el referèndum de l'1-O, per la qual cosa "els fets se situen dins les dates marcades per la Llei Orgànica 1/2024 (llei d'amnistia) i hi tenen encaix".
Així, el tribunal entén que aquest episodi està vinculat "directament" amb els fets que comprèn la llei d'amnistia, per la qual cosa no troben cap obstacle perquè se'ls hi apliqui.