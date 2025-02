El TSJC i la Conselleria de Justícia aborden el desplegament de la llei d'eficiència judicial

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cefje) ha acollit aquest divendres una nova sessió de treball de la Comissió Mixta entre la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en la qual han abordat el desplegament de la Llei 1/2025 d'Eficiència Judicial, informa el departament en un comunicat.

En aquesta reunió, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha agraït al president del TSJC, Jesús María Barrientos, la seva tasca al capdavant de la institució i la seva predisposició al diàleg, després que dimecres el ple del Consell General del Poder Judicial elegís la magistrada Mercè Caso per rellevar-lo en el càrrec.

El departament destaca que la reunió també ha servit per avançar en un pla de justícia de pau i proximitat i en els projectes de transformació digital previstos per a aquest any.