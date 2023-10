El TSJC confirma l'absolució a l'acusada d'induir el parricidi de Vilanova (Barcelona)

Una jutgessa demana repetir el judici amb un jurat diferent per ser un "veredicte arbitrari"



BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat l'absolució a l'acusada d'induir al seu amic a matar al seu propi pare el 2019 a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) mentre el noi patia un brot d'esquizofrènia.

A la sentència, recollida per Europa Press, es rebutgen els recursos presentats contra la primera sentència, en la que els nou membres del jurat van declarar de manera unànime a l'acusada no culpable d'induir el crim per aconseguir diners de la família de l'home.

Segons les acusacions, la dona va manipular durant mesos, fent-li creure que pertanyia a una unitat policial secreta i que havia de matar el seu pare per protegir al seu entorn, i per fer-ho suposadament va crear el personatge virtual de 'Julia', una parella fictícia per al noi que suposadament va arribar a quedar-se embarassada de bessons.

D'altra banda, en aquesta sentència el jove va ser declarat culpable per unanimitat de matar el seu pare a ganivetades i cremar el pis, com ell mateix va confessar, però no li aplica una pena de presó, sinó que està exempt de responsabilitat penal per la seva malaltia.

Ara el TSJC ha confirmat el veredicte del jurat en el qual considerava no provat el delicte d'estafa continuada, perquè no veia ànim de lucre ni engany per part de l'acusada per obtenir diners, sinó que l'engany es referia al personatge fictici de 'Julia' que l'acusada va crear, "però que això no guarda relació amb els actes de disposició patrimonial efectuats".

"Exclosa la presència de l'engany per a l'obtenció dels diners i l'ànim de lucre, decau el delicte d'estafa que l'acusació propugna; la sentència explica clarament traslladant i desenvolupant la motivació del jurat, quins són els límits de l'engany del que exclou les transferències de diners, restringint-lo als personatges", ha afegit.

Pel que fa el delicte contra la vida, és a dir, si l'acusada va encoratjar a l'execució del parricidi, el TSJC ha recordat que a la primera sentència el jurat i els informes mèdics van apuntar al fet que "tot i que el context relacional pugui tenir-se en compte, el que resulta clar és que el psicòtic obeeix al seu propi deliri".

Concretament, fa referència a la conclusió del jurat sobre que el jove no va poder ser induït o manipulat per ella, així com el posterior incendi del pis dels seus progenitors, "perquè és pràcticament impossible induir a una persona que està patint un brot psicòtico".

El TSJC ha assenyalat que, segons els missatges del jove a l'acusada, el delicte comès "és un acte que ell es veu realitzant i en cap moment 'Julia' proposa la mort de ningú, la realitat és generada per ell en tot moment".

VOT PARTICULAR

Una jutgessa ha emès un vot particular demanant que es repeteixi el judici amb un jurat diferent per considerar que es tracta d'un "veredicte arbitrari, manifestament immotivat, ja que se centra en el brot esquizofrènic que patia l'acusat en el moment dels fets i en la incapacitat de l'acusada per manipular i tenir ànim de lucre".

La magistrada ha afirmat que s'ha "vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva de l'acusació" i creu que procedeix la nul·litat parcial de la sentència, del veredicte i del judici oral,

havent de celebrar-se novament només per a l'acusada amb un jurat format per diferents membres i diferent Magistrat-President.

Per a ella, el jurat fa unes "primeres conclusions il·lògiques, irracionals i contradictòries quan diu expressament que considera que hi ha un engany però que no ho ha creat ella exclusivament; tot això sense entrar a valorar les grans quantitats transferides en relació als pocs mesos que va durar la convivència comuna".

"A més, el jurat dóna gran rellevància al fet que 'Julia' ja existia abans de les disposicions patrimonials, com si això no guardés relació alguna quan és tot el contrari, la prèvia existència de Julia va abonar el camí per a la manipulació", ha insistit.

Ha apuntat que "aquesta incapacitat de l'acusada per realitzar els fets que se li imputen, vicia i és determinant en el jurat a l'hora de valorar les proves practicades, ometent moltíssimes altres, arribant a conclusions contradictòries en considerar que l'acusada no és capaç".

"Estic plenament d'acord en què la nul·litat de sentències absolutòries, i especialment les del jurat, ha de ser extremadament restrictiva, que no procedeix fer una nova valoració probatòria, però de cap manera poden validar-se veredictes com el present, que hauria d'haver estat retornat per la Magistrada-Presidenta al Jurat", ha conclòs.