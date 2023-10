El TSJC condemna la Generalitat a pagar a Renfe un deute de 81 milions

Contra la sentència hi cap recurs de cassació

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat a la Generalitat a pagar un deute de 81 milions d'euros a Renfe pels serveis prestats a Rodalies per l'operador entre 2016 i 2019, segons una sentència publicada aquest dimecres a la qual ha tingut accés Europa Press.

La Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del TSJC ha donat la raó a Renfe, que el 2021 va presentar un recurs contra la Conselleria de Territori i Sostenibilitat per la seva negativa a abonar crèdits pendents, i condemna al Govern a pagar 80.926.248 euros mes els interessos de demora.

La xifra fixada pel tribunal inclou increments per cànons ferroviaris i correspon a la reclamació que va fer Renfe pel Pla d'Acció 2016-2019, però la Generalitat es va oposar al·legant que és l'Administració General de l'Estat (AGE) la que ha de pagar la quantitat.

No obstant això, el tribunal afirma que és la Generalitat la competent en aquest Pla d'Acció i que els serveis de Renfe es van prestar sense oposició per part del Govern, per la qual cosa el conflicte que tingui amb l'AGE ha de ser dirimit en un àmbit diferent a la via judicial.

"El compromís de pagament no només es troba reconegut sinó que a més davant d'ell no cal al·legar un conflicte amb l'Administració General de l'Estat en relació a les transferències de recursos, conflicte al que és aliena la Societat mercantil Renfe Viatgers SA, actora en aquest procés", indica el tribunal.

Afegeix que, respecte al deute, "hi ha un reconeixement tàcit en quant a la prestació del servei, acomodat al pla d'Acció es presta per Renfe-Viatgers sense oposició alguna per part de l'Administració gestora del servei en els termes assenyalats".

La sala condemna a la Conselleria a pagar els costos per un màxim de 3.000 euros i la sentència és recurrible en cassació.