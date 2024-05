El TSJC començarà el 2 d'octubre el judici a Jové, Salvadó i Garriga ajornat pel 12M

Les defenses demanaran anul·lar-lo un cop s'aprovi la llei d'amnistia la setmana vinent

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà del 2 d'octubre al 29 de novembre la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; l'exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat i actual líder d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i l'exsecretari d'Hisenda i actual president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, per presumpta desobediència en els preparatius de l'1-O, un judici que es va ajornar per no coincidir amb la campanya del 12M.

El judici havia de començar el 10 d'abril però es va ajornar sense nova data per la convocatòria d'eleccions, i els advocats de la causa i el tribunal s'han reunit aquest divendres al matí per compartir agendes: han acordat 14 jornades de judici repartides entre aquestes dates, segons una diligència del TSJC consultada per Europa Press.

La vista es farà en sessions de matí i de tarda: les jornades començaran a les 9.00 i hi haurà judici els dies 2, 3, 14, 17, 28, 30 i 31 d'octubre i 8, 11, 13, 14, 15, 25 i 29 de novembre.

JA VAN DEMANAR SUSPENDRE'L PER L'AMNISTIA

Abans d'ajornar-se el judici, les defenses de Salvadó i Garriga van demanar suspendre'l per la tramitació de la llei d'amnistia, una petició que Jové va subscriure i a la qual es van oposar les acusacions públiques de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular de Vox.

El tribunal ho va rebutjar perquè considerava que la llei, en estar encara en tramitació, no es podia tenir en compte "com un fet cert amb capacitat per interferir o alterar el curs del judici oral ja convocat", i en canvi va valorar que sí que passaria si estigués aprovada i publicada.

La nova data del judici arriba aquest divendres amb la previsió que la llei d'amnistia entri en vigor d'aquí a una setmana, l'endemà de la votació al Congrés dijous vinent, i les defenses tenen la intenció de tornar a demanar anul·lar el judici un cop la llei entri en funcionament.

DESOBEDIÈNCIA, PREVARICACIÓ I MALVERSACIÓ

En aquesta causa, Garriga s'enfronta a la petició de la Fiscalia d'un any d'inhabilitació per presumpta desobediència, mentre que el fiscal reclama set anys de presó per a Jové, també president del Consell Nacional d'ERC, i sis anys i tres mesos per a Salvadó.

A ells dos, el fiscal els atribueix els presumptes delictes de desobediència --igual que a la consellera-- a més de presumpta prevaricació i malversació agreujada.

El fiscal també reclama inhabilitar Jové 32 anys i Salvadó 27 anys i tres mesos, i multar-los amb 30.000 i 24.000 euros respectivament, mentre que demana una multa de 18.000 euros per a Garriga, que aleshores era directora de serveis de la conselleria que encapçalava Oriol Junqueras.