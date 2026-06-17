El TSJC cita Joan Ignasi Elena i Joan Herrera per presumptes irregularitats a Altafulla (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar l'exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, per prendre'ls declaració com a investigats en una causa per prevaricació derivada d'una altra iniciada a la plaça 4 del tribunal d'instància del Vendrell (Tarragona).
Així ho ha confirmat aquest dimecres el TSJC en un comunicat, en el qual assenyala que l'exconseller i actual diputat d'ERC al Parlament i l'exlíder d'ICV han estat citats dilluns vinent a les 10.30 i 12.00 hores.
El TSJC investiga Elena com a cooperador d'un presumpte delicte de prevaricació pel qual s'investiga al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla (Tarragona) i diputat al Congrés dels Comuns, Félix Alonso Cantorné.
En concret, indaga si els contractes menors que l'Ajuntament d'Altafulla va signar entre 2017 i 2019 amb la consultora Sinergia Energia Dret i Media Ambient SLP --de la qual Elena i Herrera eren responsables-- per serveis d'assessorament jurídic, es van fer infringint la llei de contractes del sector públic aleshores vigent.
En la interlocutòria, consultada per Europa Press, el tribunal entén que existeixen "indicis prou sòlids de responsabilitat criminal en determinats processos de contractació pública", en els quals van poder participar com a presumptes cooperadors.