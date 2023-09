El TSJC avala el pagament d'hores extres si l'empresa no aporta registre horari

BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat el pagament d'hores extres si l'empresa no aporta el registre horari obligatori recollit a l'article 34.9 de l'Estatut dels Treballadors des de l'entrada en vigor del Reial decret-Llei 8/2019.

En la sentència, recollida per Europa Press aquest divendres, el TSJC estima un recurs interposat contra una sentència del 29 d'abril de 2022 del Jutjat social 2 de Granollers (Barcelona) que desestimava el pagament d'hores extres a un treballador per la falta de registre horari de l'empresa.

El TSJC ha considerat que l'incompliment de l'obligació de l'empresari de no registrar diàriament la jornada laboral del treballador no el pot beneficiar quan es reclama el pagament d'hores extraordinàries.

Ha detallat que la sentència del Jutjat social que desestimava el pagament d'hores extres va infringir l'article 217.2 LEC, "doncs es va traslladar la càrrega de la prova al demandant en lloc d'imposar-se al demandat infractor".

Per això, ha reconegut el total d'hores extraordinàries demandades pel treballador, 1.250,50 hores, així com el pagament d'aquestes i "el 10% d'interès per l'espera".