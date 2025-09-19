El TSJC avala l'eutanàsia a una jove però reconeix el dret del pare a recórrer-hi en contra

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat l'eutanàsia a una jove que pateix una lesió medul·lar que afecta la seva mobilitat i a la qual s'oposava el seu pare, representat per Advocats Cristians, al qual li permet presentar un recurs contra la decisió.
En la sentència, avançada per la Cadena Ser i consultada per Europa Press, l'alt tribunal català estima parcialment el recurs interposat pel pare de la jove en reconèixer el dret de la família d'acudir a la justícia per mirar d'impedir que se li concedeixi una mort digna.
No obstant això, el tribunal diu que no té arguments que li permetin sustentar que la jove no compleix "amb els elements de base requerits" per sol·licitar l'eutanàsia, atès que hi ha informes mèdics que sostenen a l'uníson el ple compliment dels requisits.