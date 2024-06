El TSJC avala una assignatura més en castellà en una escola prop de Barcelona

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aprovat una mesura cautelar en una escola de la comarca del Barcelonès perquè s'imparteixi en castellà, a més de llengua, "una o unes matèries que, per la seva importància en el currículum i la seva càrrega lectiva, puguin ser considerades principals".

En la resolució, consultada aquest dimecres per Europa Press, el tribunal fa referència a la resolució d'un altre cas anterior que plantejava les mateixes qüestions, i en el qual es va determinar que s'ha de garantir "jurisdiccionalment a l'alumne un ús docent mínim del castellà en un centre en concret".

El projecte lingüístic del centre d'aquest nou cas també segueix el sistema d'immersió lingüística en què, segons el tribunal, "la presència de la llengua castellana, llevat de l'assignatura de llengua i literatura, pot ser qualificada de residual".

"La interpretació constitucional del dret dels alumnes a rebre l'ensenyament en castellà exigeix la garantia d'una presència mínima de la llengua castellana en l'ensenyament", reitera.

El TSJC creu que el sistema d'immersió "podria tenir viabilitat en un ensenyament gratuït binari o d'opció lingüística, però presenta límits en un model únic integral d'ensenyament gratuït per a tots els alumnes, com és el de Catalunya", per la qual cosa aprecia la cautelar per garantir un mínim de castellà.