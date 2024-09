El TSJC arxiva les "autoinculpacions" de Junts per acompanyar Puigdemont

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha arxivat les "autoinculpacions" presentades pels diputats i senadors de Junts per inexistència d'elements d'infracció penal, després d'autoinculpar-se per acompanyar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont durant el seu acte de benvinguda a Barcelona el passat 8 d'agost.

Ho ha anunciat Junts en un comunicat aquest dimecres, en el qual ha afirmat que si no existeix delicte en el cas dels seus diputats, "els fets del dia 8 d'agost no poden ser considerats delictius per a ningú".

En aquest sentit, el partit ha assegurat que l'operatiu de la Conselleria d'Interior i les declaracions de l'aleshores conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, "van estar fora de lloc i no tenien cap raó de ser" i ha instat la nova conselleria liderada per Núria Parlon a que corregeixi --textualment-- l'error dels seus antecessors.

Junts va emprendre la campanya d'autoinculpacions per "la persecució indiscriminada de persones arran d'aquests actes, a més de les detencions arbitràries que es van produir", en referència als tres Mossos d'Esquadra detinguts per presumptament ajudar l'expresident.

Així, els parlamentaris i senadors van defensar la "inexistència de fets constitutius de delicte" i van considerar il·legal no aplicar la llei d'amnistia.