El TSJC arxiva la causa contra l'exconsellera Garriga per l'1-O en aplicar-li l'amnistia

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) de Catalunya ha decretat el sobreseïment lliure i l'arxivament de la causa contra l'exconsellera de Cultura Natàlia Garriga per un presumpte delicte de desobediència vinculat als preparatius de la consulta de l'1-O, quan era directora de Serveis de Vicepresidència i Economia i Hisenda, en aplicar-li l'amnistia.
El tribunal al·lega que la totalitat de les conductes que se li atribueixen queden emmarcades en el context del procés independentista i que no hi ha "cap dubte" que estan recollides en la Llei Orgànica 1/2024 d'amnistia, en tractar-se d'un delicte de desobediència comès amb el propòsit de permetre la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
Per això, reconeix els efectes anunciats de l'amnistia respecte a Garriga i decreta el sobreseïment lliure i l'arxivament definitiu de la causa, amb decaïment de les mesures cautelars.