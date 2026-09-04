El TSJC aplica l'indult parcial a Laura Borràs i li rebaixa a 2 anys la pena de presó

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aplicat l'indult a l'expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs, que inicialment va ser condemnada a 4 anys i 6 mesos de presó per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i la hi commuta per una altra de 2 anys, que pot ser suspesa.
En la sentència, consultada per Europa Press, el tribunal acorda commutar la pena privativa de llibertat que li va ser imposada per una altra de 2 anys de presó, a condició que la penada indultada no torni a cometre un delicte dolós en el termini de cinc anys.
El Govern central va aprovar al juliol l'indult parcial de la pena de presó, mantenint la multa i inhabilitació de 4 anys i un dia, després que el Tribunal Suprem confirmés la condemna de Borràs per prevaricació i falsedat documental, que comportava les penes de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros.