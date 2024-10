El TSJC anul·la el reglament de consultes ciutadanes aprovat pel govern de Colau

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment el recurs interposat per la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics (CCIES) contra el Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel ple del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona del 27 de maig de 2022, durant el mandat de l'exalcaldesa Ada Colau.

En la sentència, avançada per 'La Vanguardia' i consultada per Europa Press, la Secció 5 de la Sala contenciosa administrativa del TSJC anul·la els articles 71.1, 75.3 b) i c) i 77.4, relatius a les consultes ciutadanes, perquè entén que aquest Reglament de 2022 corregeix deficiències d'un previ de 2017, però "presenta un alt nivell d'ambigüitat a l'hora de definir l'objecte de les consultes ciutadanes" i, per tant, la regulació infringeix el principi de seguretat jurídica.

"Hem de partir de la tècnica normativa utilitzada per l'Ajuntament, de remissió en bloc a la legislació estatal, autonòmica i local, sense integrar el seu contingut en els diferents preceptes reglamentaris, la qual cosa genera inseguretat jurídica", recull la sentència, que no és ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Suprem.

El president de Ccies, Francesc Sibina, ha assegurat que "resulta fonamental que els prestadors de serveis públics puguin gestionar els contractes adjudicats amb garanties d'estabilitat amb fi de poder satisfer de la millor manera els interessos públics que tenen encomanats" i ha lamentat que calgui recórrer als tribunals per preservar els drets d'un contracte públic.

Des de Ccies recorden que encara que s'hagin declarat nuls els articles sobre consultes ciutadanes, amb els quals es pretenia preguntar els barcelonins sobre la municipalització de l'aigua, per exemple, l'Ajuntament pot recórrer a altres formes de participació regulades en el Reglament com el Consell de Ciutat, els Consells de Barri, els pactes i acords de diàleg, o les audiències públiques.