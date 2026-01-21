El TSJC anul·la el pla urbanístic del Hall Zero de Fira de Barcelona però les obres continuen

Ramon Costa/SOPA Images via ZUMA / DPA - Arxiu
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el pla urbanístic que va avalar la construcció del nou Hall Zero de Fira de Barcelona al recinte de Gran Via per un defecte de forma, tot i que les obres continuaran, ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya' aquest dimecres, la sentència, dictada al desembre, ha anul·lat la modificació del Pla General Metropolità que va impulsar el govern liderat per Pere Aragonès (ERC) juntament amb l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
El defecte de forma és la manca de plànols d'informació i ordenació que exigeix la llei, entre els quals hi ha la xarxa hídrica, les àrees vulnerables per l'existència de riscos naturals, els mapes de vulnerabilitat o la capacitat del territori en contaminació atmosfèrica, entre d'altres.
Les fonts de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat han explicat que el Govern estudia la sentència per decidir si presenta un recurs de cassació, ja que la sentència no és ferma.
El futur Hall Zero permetrà a Fira de Barcelona sumar 40.000 metres quadrats d'exposició a Gran Via i arribar als 300.000 metres quadrats, i les obres haurien d'acabar abans del 2028.