El TS veu un "espai d'impunitat" després de la derogació de la sedició en futurs desafiaments al sistema constitucional

Avisa que el buit que ha deixat aquest delicte no queda cobert ni per la rebel·lió ni pels desordres públics



MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha advertit que hi ha un "espai d'impunitat" de cara a futurs desafiaments al sistema constitucional que no vinguin acompanyats de violència, a causa del buit que ha deixat la derogació de la sedició, que no satisfà els delictes de rebel·lió, en l'extrem més greu, ni el nou de desordres públics agreujats, en el més lleu.

Així ho avisa la sala d'apel·lacions integrada pels magistrats Vicente Magro, Eduardo de Porres i Susana Polo en la interlocutòria en què confirmen la decisió de l'instructor del procés, Pablo Llarena, de processar l'expresident Carles Puigdemont per desobediència i malversació agreujada després de la reforma penal que va derogar la sedició i va modificar la malversació.

El tribunal rebutja els recursos de les defenses de Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig, Toni Comín i Clara Ponsatí, que demanaven anul·lar directament el processament per l'1-O, però també l'apel·lació que va formular l'acusació popular de Vox, que demanava afegir a la desobediència i la malversació agreujada el delicte de desordres públics agreujats.

En resposta al partit polític, els magistrats avisen de la creació d'un "espai d'impunitat en què la deslleialtat constitucional i el menyspreu a les bases de la convivència, fins i tot quan vagi seguit d'un alçament públic i tumultuari, no necessàriament violent, no seria susceptible de tractament penal".

Arran de la reforma penal, "entre el delicte de rebel·lió regulat en l'article 472 del Codi Penal i el delicte de desordres públics previst en l'article 557, hi ha un espai intermedi que pot allotjar en el futur conductes greument atemptatòries al sistema constitucional, en el qual l'observança de les lleis i l'incompliment de les resolucions judicials, si no anessin acompanyats d'una violència preordenada a aquestes finalitats o no impliquessin actes de violència o intimidació sobre les persones o les coses, quedarien impunes", exposa.