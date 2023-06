El TS reobre la investigació contra 9 membres de l'Associació Catalana de Municipis per l'1-O

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha ordenat reobrir la investigació contra nou membres --directius inclosos-- de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) per presumptes delictes de malversació, frau i exaccions il·legals en diverses actuacions vinculades al procés.

La sala penal ha estimat el recurs de la Fiscalia contra l'arxivament acordat per l'Audiència Provincial de Barcelona el 8 de juliol del 2021 en considerar que va ser un tancament precipitat.

El jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona va admetre la querella de la Fiscalia contra aquestes nou persones per desviar des del 2015 fons de l'ACM per a finalitats alienes, és a dir, crear estructures que permetessin la celebració de l'1-O i altres activitats vinculades.

No obstant això, el juliol del 2021 l'Audiència de Barcelona va acordar el sobreseïment de la causa en estimar el recurs dels investigats contra diverses decisions del jutge instructor per vulneracions de drets fonamentals, com els de defensa i intimitat.

El fiscal va rebutjar la vulneració de drets i va recórrer davant el Tribunal Suprem, que ara li dona la raó en una ponència del magistrat Juan Ramón Berdugo en la qual avala les entrades i escorcolls que es van qüestionar, a més del secret de sumari.