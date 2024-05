El TS pregunta a la Fiscalia si ha d'investigar el presumpte espionatge del CNI amb Pegasus a investigats en 'Tsunami'

Demana a les parts del procediment perquè es pronunciïn sobre la petició de l'exdiputat d'ERC en el Parlament Ruben Wagensberg



MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La jutgessa del Tribunal Suprem (TS) Susana Polo ha demanat a la Fiscalia que es pronunciï sobre la petició de l'exdiputat d'ERC en el Parlament Ruben Wagensberg d'obrir una peça separada i secreta per investigar el presumpte ús il·legal de l'aplicació Pegasus per part del CNI per espiar als investigats en el 'cas Tsunami Democràtic'.

En una providència signada aquest mateix dimecres, a la qual ha tingut accés Europa Press, la magistrada a càrrec de la causa oberta per presumptes delictes de terrorisme en el 'cas Tsunami' ha donat un termini de cinc dies a les parts personades en la causa --Fiscalia, Dignitat i Justícia, Vox i Societat Civil Catalana-- perquè "al·leguin el que estimin oportú".

La instructora ha adoptat aquesta decisió després que dilluns passat rebés un escrit en el qual Wagensberg --a Suïssa des de gener arran de la investigació que es va iniciar en l'Audiència Nacional-- denunciava que existia la "probabilitat més que raonable que els fets objecto del procediment hagin estat investigats a través de la utilització de mètodes de vigilància secreta amb 'spyware".

En l'escrit, al que també ha tingut accés Europa Press, l'advocat Andreu Van der Eyden explicava que l'ús d'aquests mètodes de vigilància podrien "haver generat transferències d'informació irregular o, en qualsevol cas, necessitat d'accés per a la defensa a fi de preservar la igualtat d'armes".

Així les coses, el lletrat demanava a la jutgessa que reclamés al Jutjat d'Instrucció número 29 de Barcelona documentació relativa a la investigació del presumpte espionatge amb Pegasus. I proposava que, en cas que la instructora entengués que havia de donar-li "un determinat grau de confidencialitat a la informació que es recapti", obri peça separada i secreta.

A més, la defensa de Wagensberg sol·licitava a Pol que exhortés al magistrat de control previ del CNI que informés "en quantes ocasions" ha autoritzat diligències d'investigació arran de sol·licituds dels serveis d'intel·ligència "que fessin referència a actuacions de Tsunami Democràtic".