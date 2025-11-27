El TS envia Ábalos i Koldo a presó provisional per risc de fugida de cara el judici per la trama de les mascaretes

MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El magistrat del Tribunal Suprem (TS) Leopoldo Puente ha acordat enviar l'exministre José Luis Ábalos i qui va ser el seu assessor, Koldo García, a presó provisional sense fiança de cara al judici que se celebrarà en contra seu per presumptes irregularitats en els contractes de mascaretes adjudicats per Transports durant la pandèmia. És la primera vegada que un diputat del Congrés en exercici haurà d'entrar a la presó.
Segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, l'instructor ha adoptat aquesta decisió després de les audiències breus per revisar les mesures cautelars que tenien vigents: prohibició de sortir del país amb retirada del passaport i compareixences quinzenals en seu judicial.
D'aquesta manera, ha accedit a les peticions del cap de la Fiscalia Anticorrupció, Alejandro Luzón, i de les acusacions populars que lidera el PP, que havien reclamat l'ingrés a presó de tots dos en considerar que ara que s'enfronten a fins a 30 anys de presó el risc de fugida s'ha disparat.