El TS demana a la Fiscalia que informi sobre la petició de García-Castellón d'investigar Puigdemont

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha sol·licitat a la Fiscalia que informi sobre la competència i el contingut de l'exposició raonada en què el jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García-Castellón demana investigar l'expresident del Govern Carles Puigdemont per presumptes delictes de terrorisme arran dels aldarulls suposadament orquestrats per Tsunami Democràtic la tardor del 2019 en resposta a la sentència de l'1-O.

A més a més, la sala penal designa el magistrat Juan Ramón Berdugo com a ponent perquè faci una proposta sobre si escau o no admetre l'assumpte que ha remès el titular del jutjat central d'instrucció número 6.

Es tracta del primer moviment del TS després de l'exposició raonada que García-Castellón li va enviar al novembre perquè l'alt tribunal investigui Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i 10 persones més per presumptes delictes de terrorisme.

En un escrit de 101 pàgines, recollit per Europa Press, l'instructor va indicar que hi havia "indicis de la participació en la comissió de fets susceptibles d'integrar un delicte de terrorisme" per part de tots ells.

El jutge va situar Puigdemont en el "vèrtex més alt de l'organització" de Tsunami Democràtic, i va indicar que la seva posició com a expresident i "líder des de Brussel·les de l'independentisme li atribueix una posició d'autoritat inqüestionable".

Aleshores, es va basar en els missatges de mòbil entre el seu cap de gabinet, Josep Lluís Alay, i l'empresari Jesús Rodríguez, les anotacions a l'agenda del primer o els tuits de Puigdemont sobre la creació de la plataforma Tsunami Democràtic.

García-Castellón va explicar que per "esclarir els fets" calia practicar diligències d'investigació que no podia dur a terme atesa la condició d'aforat tant de Puigdemont com del diputat del Parlament de Catalunya Rubén Wagensberg.