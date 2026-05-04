El TS confirma la retirada del concert educatiu a una escola catalana que segrega per sexe

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem (TS) ha inadmès el recurs del Col·legi Viaró de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) contra una sentència de 2022 que avala la decisió de la Generalitat de denegar el concert educatiu de l'ESO per als cursos 2022-23, 2023-24, 2024-25 i 2025-26 per segregació per sexe.
En la seva resolució, consultada per Europa Press, el TS rebutja el recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va desestimar un anterior recurs contra la decisió de la Generalitat, en entendre que el centre docent no complia els requisits de la Llei Orgànica d'Educació (LLOI), modificada en 2020 (LOMLOE), en seguir la modalitat de segregació o diferenciació per sexes.
El Suprem basa la inadmissió en la no apreciació d'interès casacional objectiu per a formació de jurisprudència en els recursos i recorda que la jurisprudència del Tribunal Constitucional ha confirmat que l'exclusió dels centres d'educació diferenciada del règim de concerts resulta conforme a la Carta Magna.
Així, després de la reforma de la LOE, "els centres que segreguen per sexe no poden renovar els concerts educatius, i això no vulnera cap dret dels alumnes, doncs el concert no és un dret subjectiu sinó una potestat reglada subjecta al compliment de requisits", indica el tribunal.
El col·legi va al·legar que es vulnerava la Constitució "en privar els alumnes del concert aplicant una norma no aprovada amb majoria reforçada, malgrat regular matèria reservada a llei orgànica".