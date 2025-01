El TS confirma la condemna a un home que va intentar violar la gossa d'una noia de la qual va intentar abusar sexualment

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna imposada a un ciutadà nicaragüenc que va intentar violar Brandy, la gossa d'una noia de la qual només uns minuts abans també havia intentat abusar després d'haver estat bevent junts en una casa a Terrassa (Barcelona).

En una decisió, recollida per Europa Press, la sala penal desestima el recurs de l'home i confirma la sentència dictada per un jutjat de Terrassa, que el va condemnar com a autor d'un delicte d'abús sexual i com a autor d'un delicte de maltractament animal a tres mesos i un dia de presó i a divuit mesos de multa.

El tribunal també el va condemnar a pagar en concepte de responsabilitat civil a la noia 3.000 euros pels danys morals ocasionats.

Els magistrats van considerar provat que el condemnat, de 36 anys, es trobava el 24 de juny del 2019 en companyia d'un tercer i d'una noia a l'habitatge d'ella, en un carrer de Terrassa. "En un moment donat", la noia "es va tombar en un dels sofàs, i es va adormir".

Això, segons la decisió, "va ser aprofitat per l'acusat que, amb ànim libidinós, després de baixar-se els pantalons i treure's el membre viril, es va inclinar damunt de la noia, fregant-la amb el membre, la qual cosa va provocar" que la noia "es despertés i escapés, immediatament, de l'acusat".

"A continuació", el condemnat "es va ficar dins el bany de l'habitatge, amb la gossa Brandy, de raça bóxer, propietat" de la noia "on, amb un ànim libidinós similar, va intentar penetrar l'animal, i va ser interromput en aquest acte sexual pels cops reiterats" que la seva propietària "va donar a la porta del bany en veure l'acte sexual per la finestra exterior" del bany.

"Com a conseqüència d'aquesta acció, la gossa Brandy" va presentar diferents lesions a més de "mostres de por i tremolors", recull la decisió de la instància.

En el seu recurs, el condemnat sostenia que s'havia pogut lesionar el dret a la determinació de la quantia de la responsabilitat civil d'acord amb el dany moral patit. En no existir, segons apuntava, la quantia, havia de ser nul·la o, en tot cas, no superar els 300 euros.

Amb tot, el Suprem desestima el recurs de l'home i confirma d'aquesta manera la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, que va donar validesa al seu torn a la decisió dictada pel jutjat penal número 3 de Terrassa.