El TS condemna per "xantatge emocional" i assetjament un home per amenaçar la seva exparella de suïcidar-se

El Tribunal Suprem (TS) ha condemnat a un any de presó un home pel "xantatge emocional" i l'assetjament al qual va sotmetre la seva exparella, a qui enviava missatges i cartes, i a la qual va intentar "subjugar psicològicament sota la translació de la idea que" no pararia fins que tornés amb ell.

En una decisió, recollida per Europa Press, la sala penal de l'alt tribunal prohibeix a l'home acostar-se a la seva exparella i comunicar-se amb ella durant tres anys en considerar-lo autor d'un delicte d'assetjament.

La sentència, ponència de la magistrada Susana Polo, assegura que el condemnat va intentar fins i tot fer la seva exparella "responsable de la seva pròpia vida amb l'intent" de suïcidi al jardí del domicili de la dona.

"La meva vida no té sentit, estava pensant com era la millor manera de desaparèixer, què faré ara, la vida no té sentit per a mi", va arribar a dir-li l'home, el qual es va trobar "en una cadira" al jardí de la dona "semiinconscient amb els ulls en blanc, per la qual cosa va haver de ser evacuat a l'hospital".

Aquesta situació, així com el constant enviament de missatges de WhatsApp i de cartes, va provocar en la dona "temor, i va alterar greument la seva vida quotidiana", i obligar-la a sotmetre's a "tractament psicològic". "Els fets, necessàriament, van generar en la víctima un impacte emocional --por per la seva seguretat i per la del seu entorn-- i un impacte en el desenvolupament normal de la seva vida quotidiana", apunta la sentència.

El Suprem descarta que es tractés d'una "simple conducta molesta", ja que les pràctiques del condemnat "tenen idoneïtat per alterar de qualsevol manera la vida i tranquil·litat de la víctima, una afectació o alteració en l'esdevenir de la víctima de qualsevol manera en la seva vida privada, laboral o relacions amb tercers".

"En definitiva, (la dona) estava sotmesa a un xantatge emocional, entès com una forma de comunicació que persegueix la manipulació d'una persona sobre una altra fent ús de la por, l'obligació i especialment, en aquest cas, la culpa", afegeix.

Va ser el 2021 que el jutjat penal 5 de Santander va condemnar l'home a un any de presó per un delicte d'assetjament. El condemnat va recórrer contra aquesta sentència, i l'Audiència Provincial de Santander el va absoldre.

La dona va recórrer contra aquesta última decisió davant del Suprem, que ara li dona la raó i recorda que aquesta mena d'assetjament vol "aconseguir uns lligams físics i psicològics que evidenciïn la submissió que vol traslladar l'abusador sobre la víctima que no es resisteixi a l'assetjament i torni amb ell".