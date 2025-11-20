El TS condemna el fiscal general a dos anys d'inhabilitació per revelació de secrets contra la parella d'Ayuso

MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha condemnat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortíz, a dos anys d'inhabilitació i una multa de 7.200 euros per un delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador --parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--, a qui ordena indemnitzar amb 10.000 euros per danys morals.
La resolució no ha estat per unanimitat. Ha comptat amb el suport de cinc magistrats --Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral i Carmen Lamela-- i el vot discrepant de les magistrades progressistes Ana Ferrer i Susana Polo.
En aquest sentit, el tribunal, de majoria conservadora, ha decidit tan sols una setmana després de concloure un judici històric, ja que ha estat la primera vegada que un fiscal general de l'Estat s'ha assegut al banc dels acusats.
La resolució s'ha avançat aquest dijous, després de comunicar-ho a les parts, però no tindrà efectes fins que es notifiqui formalment la sentència, que ni tan sols està redactada encara.
Només n'ha transcendit un paràgraf, el de la resolució: "Condemnem García Ortiz, fiscal general de l'Estat, com a autor d'un delicte de revelació de dades reservades, de l'article 417.1 del Codi Penal, a la pena de multa de 12 mesos amb una quota diària de 20 euros i inhabilitació especial per al càrrec de fiscal general de l'Estat durant 2 anys".
Aquest precepte castiga "l'autoritat o funcionari públic que revela secrets o informacions dels quals té coneixement per raó del seu ofici o càrrec i que no s'han de divulgar", amb pena de multa de 12 a 18 mesos i inhabilitació especial per a càrrec públic d'1 a 3 anys.