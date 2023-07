El TS canvia l'expulsió d'un jutge de Tarragona que va desatendre els seus deures per tres anys de suspensió

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha acordat substituir l'expulsió de la carrera judicial del titular del jutjat de primera instància 5 de Tarragona, Manuel Arce, a causa d'una falta molt greu de desatenció en el compliment dels deures judicials, per una sanció de tres anys de suspensió.

En una sentència, recollida per Europa Press, els magistrats de la sala contenciosa administrativa estimen en part el recurs interposat pel magistrat contra les resolucions del ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que van comportar la seva expulsió.

Cal recordar que el jutge, que ja va ser apartat del jutjat quan va arrencar la investigació a proposta de la Comissió Disciplinària, comptava amb una mitjana de tres sentències al mes --la mitjana sol ser de 240 a l'any-- i acumulava gran quantitat d'afers sense resoldre.

L'article de la llei orgànica del poder judicial en el qual se sustentava l'expulsió és el 417.9, que apunta que es considera falta molt greu "la desatenció o el retard injustificat i reiterat en la iniciació, la tramitació o la resolució de processos i causes o en l'exercici de qualsevol de les competències judicials".

En el recurs, el jutge sostenia que la sanció era desmesurada i que la prova practicada no podia "justificar l'enorme gravetat de la sanció". "En suport del seu al·legat", deia que tampoc no hi havia "constància de perjudicis concrets causats a particulars per un retard" al jutjat.