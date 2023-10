El TS avala que l'empresa d'uns contenidors danyats accedeixi al cas de l'accident de 2018 al Port de Barcelona

El buc 'Excellent' va xocar amb una grua que va caure sobre una terminal de contenidors provocant un incendi

MADRID, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha avalat que una empresa propietària d'uns contenidors que van resultar danyats en l'accident portuari que va tenir lloc el 31 d'octubre de 2018 a la ciutat comtal accedeixi a la causa que enfronta a una altra companyia afectada amb la propietària del buc i la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona, en considerar que l'assisteix un interès legítim de cara a futures reclamacions.

La Sala contenciosa administrativa ha rebutjat el recurs presentat per la propietària del buc, la societat italiana Grandi Navi Veloci, contra un acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que va permetre que aquesta segona empresa amb contenidors afectats per l'accident portuari, Romaisol, pogués tenir accés a aquesta causa.

Es tracta del procediment desenvolupat en el Jutjat del Mercantil 7 de Barcelona per la demanda interposada per una altra empresa amb contenidors danyats, Ocidenave España, contra la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona i contra Grandi Navi Veloci pel xoc de l''Excellent', que portava passatgers de Gènova i havia de sortir a Tànger, amb una grua en la terminal de contenidors d'APM, situada al Moll Sud.

"Com a conseqüència, la grua es va desplomar sobre uns contenidors dipositats a la terminal", provocant un incendi, i Ocidenave España "pretenia ser indemnitzada pels danys causats a alguns", explica la Sala Tercera, en una sentència a la qual ha tingut accés Europa Press.

En el curs d'aquest procediment, Romaisol va demanar còpia de l'expedient judicial, al·legant ser propietària de tres contenidors també danyats en aquest succés. Al principi se li va denegar, però finalment se li va concedir, tant en el jutjat com pel CGPJ, on també va recórrer la propietària de l''Excellent'.

La propietària del buc va adduir, tant en aquests recursos com davant el Suprem, que Romaisol mancava d'"interès legítim" per accedir al litigi mercantil, advertint que el seu "únic interès" era "conèixer les al·legacions de les parts per anticipar-se en la seva reclamació en quant Grandi Navi Veloci pogués sostenir".

El CGPJ primer i l'Advocacia de l'Estat després van acollir els arguments de Romaisol en apreciar un interès legítim pels danys soferts en tres contenidors de la seva propietat.

"INTERÈS LEGÍTIM I DIRECTE"

A això, els serveis jurídics de l'Estat van afegir que "la possibilitat que pugui haver-se del propòsit d'exercir en el seu moment accions de reclamació dels danys soferts pels seus contenidors no converteix aquest interès en il·legítim ni li priva de caràcter directe".

En línia amb tots dos, el TS entén que "la titularitat per part de Romaisol de tres contenidors danyats en l'accident que va causar el buc 'Excellent' de Grandi Navi Veloci li confereix l'interès legítim i directe necessari per accedir a les actuacions". "És difícil negar-ho", subratlla.

Coincideix també en què, "encara que no sabem si Romaisol ha reclamat o no pels danys que van patir els seus contenidors", "el propòsit de fer-ho i, fins i tot, de servir-se per a això de la informació assolida del procediment no converteix en il·legítim el seu interès".

"És més, cal donar per descomptat que el coneixement que pretén un interessat de les actuacions judicials i la llei li permet obtenir no obeeix al mer propòsit de saber, sinó que porta aparellada una utilitat pràctica que bé pot ser la preparació d'una reclamació", apunta.

A això suma que "la regla és la publicitat de les actuacions judicials i que, en conseqüència, han d'interpretar-se restrictivament les limitacions a l'accés a elles".