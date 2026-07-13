El TS anul·la excloure el castellà en la retolació de les escoles públiques i concertades

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha dictaminat aquest dilluns que no és ajustat a dret excloure l'ús del castellà en la retolació als centres docents catalans sostinguts amb fons públics (centres públics i concertats) i anul·la l'apartat d'un document relatiu a l'organització i gestió dels centres docents per al curs 2022-23 del Departament d'Educació.
En l'aparat s'indicava que "la retolació dels espais del centre és en llengua catalana; en occità, a l'Aran, i en llengua de signes catalana si correspon, que són les llengües de referència del sistema educatiu", han informat en un comunicat.
L'estament estima així el recurs presentat per l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya, amb el suport de la Fiscalia, contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
El TSJC va donar la raó a la part recurrent respecte a altres punts del mateix document de la Generalitat, però va entendre que no calia aplicar la prohibició d'exclusió del castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament en la retolació de les instal·lacions dels centres docents, en considerar que això no forma part de l'activitat educativa.
El TS, per contra, diu que l'ensenyament no es pot circumscriure al que es transmet a les aules, ni als llibres de text i altres materials docents, i que l'espai físic on es desenvolupa l'activitat educativa no es pot considerar quelcom completament separat i aliè.
Considera "molt convincent" la posició del ministeri fiscal en assenyalar que la configuració de les instal·lacions dels centres docents és l'escenari o el paisatge de l'activitat educativa i, per tant, en forma part.
INCIDÈNCIA NEGATIVA
La conseqüència d'això, per al tribunal, és que l'exclusió de l'ús del castellà en la retolació als centres docents públics i concertats "incideix negativament sobre la llengua vehicular de l'ensenyament o, si es prefereix, en restringeix la normal potencialitat".
Creuen que l'exclusió de l'ús del castellà no respecta l'article 3 de la Constitució, "en no esmentar que pot introduir una diferència de tracte injustificada en matèria lingüística a l'efecte de l'article 14 de la pròpia carta constitucional".
La sentència precisa que ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies respecte a les llengües en la retolació, però és la primera vegada que afronta directament la qüestió als centres docents, on defensen que entra en joc l'article 27 de la Constitució (dret a l'educació).