Trump insisteix que la UE evitarà els aranzels si les seves empreses es traslladen a EUA

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha insistit aquest divendres que la Unió Europea evitarà els aranzels del 50% sobre els seus productes a partir del proper 1 de juny, sempre que les seves empreses es traslladin a territori nord-americà.

"No hi ha aranzels si construeixen la seva planta aquí. Ara bé, si algú ve i vol construir una planta aquí, puc parlar sobre un petit retard. Però, mentre construeixen la seva planta, alguna cosa que crec que seria apropiat, potser ho determinem", ha manifestat en declaracions a la premsa des del Despatx Oval.

En ser preguntat sobre si hi ha alguna cosa que pugui fer el bloc comunitari per evitar les seves mesures, Trump ha dit que vol esperar "a veure què passa", però que ara mateix només mira a l'1 de juny: "Així són les coses. No ens han tractat bé. No han tractat bé el nostre país", ha expressat.