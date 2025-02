Trump elogia Abascal a la cimera dels conservadors als EUA pel seu "gran treball": "Gràcies, Santiago"

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha conclòs la Conferència Política d'Acció Republicana (CPAC) celebrada a Washington, destacant els assoliments de la seva administració fins avui i ha dirigit un missatge al president de Vox, Santiago Abascal, present a l'esdeveniment, aplaudinit el seu "gran treball": "Gràcies, Santiago".

"Al líder del partit espanyol Vox, Santiago Abascal. Gràcies, Santiago. Estàs fent un gran treball", ha afirmat Trump. Abascal s'ha aixecat en senyal d'agraïment després d'escoltar aquestes paraules.

Durant la seva intervenció el magnat republicà ha abordat una àmplia varietat d'assumptes, des de les polítiques a la frontera fins al seu enfocament en les ordres executives i el seu intent per reestructurar el Govern federal.

Per exemple, Trump ha tornat a esmentar la política aranzelària: "Vam ser els més rics en termes relatius des del 1870 fins al 1913", ha dit, afegint que "era el moment de més riquesa, perquè cobràvem aranzels".

També ha parlat de la guerra a Ucraïna i ha arremès contra l'expresident Joe Biden, a qui ha qualificat "d'incompetent" per involucrar el país en defensa d'Ucraïna en vista de la invasió russa. Així i tot, ha mantingut que l'acord per posar fi a la guerra "és a prop".

D'altra banda, Trump ha defensat l'acomiadament i l'eliminació de multitud d'ocupacions públiques després que l'executiu va contactar els treballadors del Govern federal per sol·licitar explicacions sobre el seu acompliment laboral, en la mateixa línia en què ho ha fet Elon Musk, que ha advertit que no donar resposta a aquests missatges serà sinònim de renúncia.

Trump ha elogiat el multimilionari i l'ha qualificat de "figura destacada" que ha combatut "el malbaratament, el frau i l'abús". El públic ha reaccionat amb entusiasme a cada part de la seva intervenció, però especialment quan ha esmentat Elon Musk.

PRESÈNCIA D'ALTRES LÍDERS

A la CPAC també han assistit líders estrangers com la primera ministra italiana, que hi ha participat de manera virtual. "Els nostres adversaris esperen que el president Trump s'allunyi de nosaltres, però coneixent-lo com un líder fort i efectiu, aposto que els que esperen divisions s'equivocaran", ha dit.

Meloni ha recolzat el vicepresident nord-americà, JD Vance, que va ser objecte de crítiques per les seves declaracions recents en què va assenyalar que la amenaça més gran per a Europa prové "de dins".

La italiana ha arremès contra les "elits" que es van sentir incòmodes amb les paraules de Vance a la Conferència de Seguretat de Múnich, i ha assegurat que "l'esquerranisme liberal nord-americà" s'estava propagant per Europa.

El president de l'Argentina, Javier Milei, ha estat una altra de les figures que ha participat a la CPAC. L'argentí ha augurat la fi de "l'era de l'Estat omnipresent", però no ha esmentat la polèmica per la promoció de la criptomoneda $LIBRA.

"De la mateixa manera que a la dècada del trenta es podia albirar que la flama de la llibertat s'estava apagant i que començava un nou canvi de servitud per a la humanitat, avui finalment podem dir que l'era de l'Estat omnipresent ha acabat", ha afirmat Milei al començament de la seva intervenció.