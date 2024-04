Trump diu que el Suprem d'Arizona ha anat "massa lluny" en promulgar la "inapropiada" llei de l'avortament de 1864

MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha assenyalat que el Tribunal Suprem d'Arizona ha anat "massa lluny" en donar validesa a la "inapropiada" llei sobre l'avortament aprovada en 1864, que prohibeix la interrupció de l'embaràs en gairebé tots els supòsits i preveu penes de fins a cinc anys de presó.

"Ara la governadora i la Legislatura d'Arizona han d'usar el cor, el sentit comú i actuar immediatament per remeiar el que ha ocorregut", ha manifestat a les seves xarxes socials l'exmandatari nord-americà i ara de nou principal aspirant republicà a la Casa Blanca.

En aquest punt, Trump ha aprofitat per recordar la seva recent proposta sobre l'avortament, que passa per deixar en mans dels estats les polítiques avortistes sempre que es permeti la interrupció de l'embaràs en els supòsits de violació, incest i quan la vida de la mare corri perill.

"Els demòcrates són els extremistes. Recolzen l'avortament fins al moment del naixement, i fins i tot l'execució de bebès, en alguns casos, després de néixer. Això no ha de ser així. Legislatura d'Arizona, sisplau actua el més ràpid possible", ha resolt l'ex-president Trump en Truth Social.

Trump ja es va manifestar a mitja setmana en contra de la promulgació d'aquesta llei i va assenyalar que el Tribunal Suprem d'Arizona, integrat tan sol per republicans, havia anat massa lluny en la seva obstinació antiavortista, i va instar a les autoritats estatals a actuar el més aviat possible i "arreglar" la situació.

El Tribunal Suprem de l'estat nord-americà d'Arizona va donar el dimarts validesa a una llei promulgada en 1864 que prohibeix i castiga amb fins a cinc anys de presó l'avortament en gairebé tots els supòsits. La Casa Blanca va sortir ràpidament al pas per catalogar la norma com a "cruel" i acusar als republicans d'imposar la seva "agenda extrema".

La postura sobre l'avortament és un dels aspectes amb els quals el Partit Demòcrata ha sabut guanyar terreny, especialment després que el Tribunal Suprem d'Estats Units --dominat per republicans-- anul·lés al maig de 2022 el cas 'Rosega vs Wade', donant via lliure als estats a restringir i fins i tot prohibir l'avortament.

Trump ha tractat en les últimes setmanes de neutralitzar el que en els últims temps s'ha tornat com un dels majors desavantatges republicans, i de fet percep la posició sobre l'avortament com un factor determinant a l'hora de triar al seu company de fórmula per intentar revalidar el càrrec en les eleccions de novembre.