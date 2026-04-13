Trump diu que "molts vaixells" es dirigeixen als EUA a buscar petroli pel tancament a Ormuz

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat aquest diumenge que hi ha "molts vaixells" dirigint-se al país nord-americà "per proveir-se de petroli" arran del tancament perimetral que ha anunciat a l'estret d'Ormuz, el qual entrarà en vigor aquest mateix dilluns en una nova escalada de tensions que, ara com ara, no afectaria l'alto el foc amb l'Iran anunciat dimecres passat.
"Hi ha molts vaixells dirigint-se al nostre país per proveir-se de petroli", ha afirmat en unes declaracions als mitjans després d'aterrar a la base militar de Saint Andrews, a Washington, en les quals ha assegurat que altres nacions també treballen per impedir que l'Iran vengui petroli, tot i que sense especificar quines.
Així mateix, l'inquilí de la Casa Blanca ha confiat que Teheran voldrà negociar perquè "està en una mala situació". "Crec que estan força desesperats", ha afirmat abans d'incidir que "l'Iran no tindrà armes nuclears".
No obstant això, ha indicat que la disposició de les autoritats iranianes a negociar apuntaria en direcció contrària: "Tant me fa si tornen o no. Si no tornen, no m'importa", ha plantejat, si bé ha mantingut que l'alto el foc entre els dos països se sosté "bé".
Així mateix, el president nord-americà ha tornat a criticar els aliats de l'OTAN, amb els qui s'ha mostrat "decebut" un cop més perquè, manté, "no han estat aquí per ajudar-nos". "Paguem bilions de dòlars a l'OTAN i no ens han fet costat", ha lamentat.