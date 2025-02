Trump destitueix el cap de l'Estat Major Conjunt dels Estats Units i proposa Dan 'Razin' Caine per al lloc

MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha destituït aquest divendres el cap de l'Estat Major Conjunt de les Forces Armades, Charles Brown, el segon general afroamericà a ostentar el càrrec, i ha proposat el tinent general de la Força Aèria Dan 'Razin' Caine com el pròxim dirigent.

"Vull donar les gràcies al General Charles Brown pels seus més de 40 anys de servei al nostre país, fins i tot com el nostre actual cap de l'Estat Major Conjunt. És un gran cavaller i un líder excepcional, i li desitjo un gran futur a ell i a la seva família", ha asseverat el mandatari en el seu compte de la xarxa social Truth Social.

No obstant això, Trump ha ressaltat que "malgrat estar altament qualificat i ser respectat per servir a la junta de caps d'Estat Major durant l'administració anterior", el general que ell proposa "va ser passat per alt per a la promoció per 'Sleepy' (somnolent) Joe Biden". "Però ja no", ha dit.

"Durant el meu primer mandat, Razin va exercir un paper decisiu en l'anihilació completa del califat de l'ISIS. Ho va fer en un temps rècord, en qüestió de setmanes. Molts dels anomenats 'genis militars' deien que trigarien anys a derrotar l'ISIS. El general Caine, en canvi, va dir que es podia fer ràpidament, i ho va complir", ha sostingut.

Poc després del missatge de Trump, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, va informar que tenia la intenció de reemplaçar l'almirall Lisa Franchetti, cap d'Operacions Navals, i al general James Slife, vicecap de l'Estat Major de la Força Aèria, segons ha informat l'agència Bloomberg.

El general Brown, nascut el 1962 i conegut al Pentàgon pel seu caràcter metòdic i calculador, va assumir el comandament de l'Estat Major Conjunt a principis del 2023.

Brown exercia com a cap de l'Exèrcit de l'Aire des d'agost del 2020 després d'haver exercit la comandància adjunta del Comandament Central dels Estats Units, el CENTCOM, responsable de les operacions militars nord-americanes des de la Banya d'Àfrica fins al golf Pèrsic i, sobretot, el comandament de les Forces Aèries del Pacífic, entre altres càrrecs de responsabilitat.

Després d'aquest nomenament es va convertir en el segon cap de l'Estat Major Conjunt negre des que l'expresident George H. W. Bush va nomenar Colin Powell a l'octubre del 1989.