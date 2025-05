Trump amenaça a la UE amb un aranzel del 50% a partir del juny

MADRID 23 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, considera que les negociacions comercials amb la Unió Europea "no estan fructificant", per la qual cosa ha recomanat imposar un aranzel del 50% sobre els seus productes a partir del proper 1 de juny.

"Les nostres converses amb ells no estan fructificant! Per tant, recomano un aranzel directe del 50% per a la Unió Europea a partir de l'1 de juny del 2025", ha anunciat Trump a través del seu perfil a Truth Social, afegint que "no s'aplicarà cap aranzel si el producte es fabrica als Estats Units".

L'inquilí de la Casa Blanca ha insistit que la Unió Europea va ser creada "amb l'objectiu principal d'aprofitar-se dels Estats Units en l'àmbit comercial".

En aquest sentit, ha acusat a la UE que les seves barreres comercials, l'IVA, les "ridícules" sancions corporatives, les barreres comercials no monetàries, les manipulacions monetàries, les demandes "injustificades" contra empreses nord-americanes, entre altres, han generat un dèficit comercial amb els Estats Units que arriba a "una xifra totalment inacceptable".