Trump adverteix d'un possible problema de monopoli en la compra de Warner Bros per part de Netflix

Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA
MADRID 8 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha plantejat que la compra de Warner Bros per part de Netflix podria enfrontar-se a problemes relacionats amb les regulacions antimonopoli davant de l'elevada quota de mercat que ostentaria la combinació de les dues companyies.
En unes declaracions aquest diumenge recollides per Bloomberg, Trump ha indicat que l'operació "ha de passar per un procés" i que ja es veurà "què passa", encara que ha al·legat que és "una gran quota de mercat" i que "podria ser un problema".
El procés serà supervisat pel departament de Justícia d'EUA, qui podria considerar-ho il·legal si supera una quota de mercat de temps real del 30%.
Netflix té "una quota de mercat molt gran, i quan tinguin Warner Brothers aquesta quota augmentarà molt", ha recalcat Trump, afegint que ell mateix participarà personalment en el procés de presa de decisions.
L'acord, anunciat divendres passat, suposa la compra de Warner Bros per part de Netflix per 82.700 milions de dòlars (20.918 milions d'euros) que, sense incloure el deute, ascendeixen a un valor patrimonial de 72.000 milions de dòlars (61.820 milions d'euros). L'operació inclou els estudis de cinema i televisió, HBO Max i HBO.
S'espera que la transacció es tanqui en un termini de 12 a 18 mesos, després que es produeixi la separació prèviament anunciada de Discovery Global en una nova empresa cotitzada, la finalització de la qual està prevista per al tercer trimestre de 2026.
L'adquisició va ser aprovada per unanimitat pels consells d'administració de Netflix i WBD. A més de la finalització de la separació de Discovery Global, el tancament de la compra està subjecte a les autoritzacions regulatòries requerides, l'aprovació dels accionistes de WBD i altres condicions de tancament habituals.
Netflix preveu aconseguir mitjançant la combinació un estalvi de costos d'almenys 2.000 a 3.000 milions de dòlars (1.715 i 2.570 milions d'euros) anuals per al tercer any i preveu que augmenti els guanys per acció per al segon any.
Segons Netflix, la combinació oferirà més opcions, més oportunitats i més valor, i ha defensat el caràcter complementari de l'oferta d'HBO i HBO Max per als consumidors, per la qual cosa Netflix espera mantenir les operacions actuals de Warner Bros, incloent les estrenes de pel·lícules en cinemes.
Així mateix, la plataforma sosté que la incorporació dels catàlegs de cinema i televisió de Warner Bros, juntament amb la programació d'HBO i HBO Max, Netflix podrà optimitzar els seus plans per als consumidors, millorant les opcions de visualització i ampliant l'accés al contingut.