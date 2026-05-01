Trump acusa a la UE d'incomplir l'acord comercial i puja al 25% els aranzels a automòbils i camions

Europa Press/Contacto/Nancy Kaszerman
MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha acusat aquest divendres a la Unió Europea d'incomplir l'acord comercial bilateral que mantenen i ha anunciat que, com a represàlia, la setmana que ve elevarà al 25% els aranzels a turismes i camions.
En virtut de l'acord, la UE havia acordat eliminar els aranzels sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15 % per a la majoria dels productes de la UE.
Ara, "atès que la Unió Europea no està complint amb l'acord comercial", Trump ha anunciat que la setmana vinent augmentarà "els aranzels que es cobren a la Unió Europea pels automòbils i camions que ingressin a Estats Units", ha anunciat Trump en la seva plataforma Truth Social.
"L'aranzel s'incrementarà al 25%", ha confirmat el mandatari abans d'assegurar que aquests aranzels no s'aplicaran si els vehicles acaben sent fabricats en plantes nord-americanes, en particular, les que estan en procés de construcció.
"Actualment s'estan construint nombroses plantes d'automòbils i camions, amb una inversió de més de 100.000 milions de dòlars, una xifra rècord en la història de la fabricació d'automòbils i camions. Aquestes plantes, amb personal nord-americà, obriran aviat", ha conclòs el president nord-americà.