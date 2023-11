La trobada Foodture Barcelona abordarà la "cuina del futur" en el Gastronomic Forum

Els premis s'enfoquen en els residus de pell de taronja



La trobada de disseny d'aliments, tecnologia alimentària i sostenibilitat Foodture Barcelona abordarà la "cuina del futur" en el Gastronomic Forum Barcelona 2023, que se celebrarà entre el dilluns 6 i el dimecres 8 de novembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

Així, "dissenyarà el futur de les cuines" a partir de sistemes intel·ligents, nòmades, regeneratius, eficients energèticament i autosostenibles, enumeren en un comunicat els promotors de la iniciativa, el Barcelona Centre de Disseny i Plat Institute.

El Forum Lab ha organitzat sis sessions de conferències i taules rodones sobre la qüestió, entre les quals figura la xerrada del xef Paco Roncero, que "explorarà l'espai que permet cuinar més enllà de la cuina".

PREMIS FOODTURE D'INNOVACIÓ SOSTENIBLE

A la Food Design Gallery es mostraran els projectes finalistes dels Premis Foodture d'Innovació Sostenible, que volen promoure idees "d'innovació disruptiva que contribueixin a millorar" els sistemes alimentaris.

El guanyador de la quarta edició rebrà un premi de 1.500 euros per la proposta plantejada per "donar una segona vida" als residus de pell de taronja produïts per les màquines de suc dels supermercats.

També es mostraran altres projectes seleccionats de la Foodture Platform en col·laboració amb els socis acadèmics BAU, Elisava, ESDi, FabLab, IAAC, IED i LCI.

I al KitchenLab by Cervezas Alhambra hi haurà un espai de degustació d'innovacions de productes i d'experimentació de les "possibilitats de la cuina en un futur no tan llunyà".