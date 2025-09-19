La trobada empresarial Pirineu Tech Talk tanca la tercera edició amb un debat sobre IA

LLEIDA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La trobada empresarial Pirineu Tech Talk ha tancat la tercera edició amb una jornada centrada en la intel·ligència artificial (IA), la transformació digital i la innovació empresarial a la Sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell (Lleida).
Unes 150 persones han participat en aquesta sessió, en què els ponents han aportat la seva visió sobre com les tecnologies digitals poden transformar l'economia i la societat, informa l'organització en un comunicat aquest divendres.
En aquest sentit, el doctor en Data Science Josep Sirera ha explicat que la digitalització permet a les empreses "prendre decisions de manera informada i basada en dades", mentre que la Phd Data Scientist co-Manager de BonArea, Ivet Rafegas, ha dit que la tecnologia permet a la companyia "optimitzar l'emmagatzematge amb robots cartesians".
Seguidament, l'emprenedor Markus Urban ha destacat que malgrat els potencials beneficis de la IA, "també té biaixos", i ha ressaltat exemples com el de l'assistent virtual per a la gent gran Cati, del qual ha dit, textualment, que l'objectiu és que arribi a persones que pateixin exclusió social i solitud.
L'última ponència, a càrrec de la CEO d'Airbus Geotech, Roser Roca, ha abordat l'impacte de la tecnologia geoespacial en la sostenibilitat i ha subratllat el rol de la tecnologia per "resoldre problemes complexos amb paraules senzilles" i en el context d'un món que, en les seves paraules, s'ha convertit en un lloc perillós.