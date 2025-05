El Tribunal Suprem rebutja la querella contra el rei emèrit per delictes fiscals

Indica que els fets que se li imputen o bé no són constitutius de delicte, o bé estan prescrits o han estat regularitzats

MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha rebutjat la querella contra el rei emèrit Joan Carles I per cinc delictes fiscals contra la Hisenda Pública que el passat mes de novembre van presentar un grup de magistrats jubilats, fiscals anticorrupció retirats i diversos intel·lectuals.

Precisament, al març, la Fiscalia ja en va interessar l'arxivament tot recordant en un comunicat que ja va obrir diligències en relació amb Joan Carles I el 18 de juny i el 5 de novembre del 2020 i, "després d'una exhaustiva investigació, es van arxivar el 2 de març del 2022".

Així, la Fiscalia es ratificava en les raons adduïdes en el decret d'arxivament del març del 2022, ja que l'esmentada querella "no aporta ni fets ni fonts de prova diferents a les ja considerades per dictar l'arxivament".

Ara, la interlocutòria del Suprem, recollida per Europa Press, explica que la seva decisió es basa en l'informe del ministeri públic en el qual s'oposava a aquesta admissió i destaca que els fets exposats o bé no són constitutius de delicte, o bé estan prescrits o han estat regularitzats.

Així, el tribunal de la sala penal, amb ponència del magistrat Manuel Marchena, considera que en termes jurídics no ha canviat res des del decret d'arxivament de la Fiscalia de fa 3 anys pels mateixos fets.

La resolució recorda que la querella sostenia que l'emèrit hauria comès cinc delictes fiscals relacionats amb rendes i donacions no declarades a través de fundacions com Zagatka i Lucum.

I explica que el grup de juristes querellants defensaven que les regularitzacions tributàries no complien els requisits legals per exonerar la responsabilitat penal i que els delictes no haurien prescrit, en ser fets agreujats per la utilització d'estructures opaques a l'estranger.

No obstant això, els magistrats de l'alt tribunal sostenen que els fets investigats ja van ser objecte d'un arxivament raonat per part de la Fiscalia Anticorrupció, i que la querella no aporta més dades, proves ni documents que justifiquin reobrir la investigació.